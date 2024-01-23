البيت الأبيض يكشف عن سر زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى المنطقة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك في المنطقة للتركيز على التوصل لاتفاق آخر بشأن الرهائن وهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك يزور القاهرة اليوم.



ولم يؤكد جون كيربي ، أنه إجراء مباحثات بشأن الإفراج عن المحتجزين، قائلاً: لا نؤكد أو ننفي العمل على "صفقة أسرى" لكن مبعوثنا ماكجورك في مصر ضمن جولة شرق أوسطية.

ودعم كريبي، هدنة إنسانية طويلة الأمد في غزة لكنه يرفض وقف النار.

وأكد كريبي، أن هناك مناقشات جادة بشأن "ملف الأسرى" ولا علم لدي بوقت محدد للإعلان عن صفقة جديدة.