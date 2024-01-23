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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

صدى البلد

أقيم، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة المقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

حضر حفل الإفتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بقيادة الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية، وفيرن جيلدر نائبة من الاتحاد الدولي للإشراف على البطولة.

وقال الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة: "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية وجميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري للعبة، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون ليستمتعون بهذه البطولة".

وأضاف أن مصر باتت الوجهة المشرفة لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات الدولية فى ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لهذا التوجه.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعبا ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

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