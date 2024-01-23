المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

تحدث الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب المصري الأول للرجال لكرة اليد، بعدما تأهل المنتخب إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي عقب تحقيق الفوز على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة “37-25“ في المباراة التي أقيمت منذ قليل.

قال كارلوس باستور: “أبارك لجميع لاعبي المنتخب المصري على هذا الفوز، كما أن منتخب أنجولا قدم أداء جيد خلال هذه المباراة ومنذ بداية منافسات البطولة، ويقدم التهنئة لهم على هذا الأداء ويتمنى التوفيق لهم في القادم“.

وتابع: “ المنتخب المصري قدم أداء جيد وبالتأكيد هناك بعض الأخطاء التي سيعملون على تصحيحها، فالهدف الأساسي هو الاستمرار في تحقيق الفوز وتقديم أداء أكثر من مميز“.

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري حديثه قائلًا أنهم: “سنركز على المباراة القادمة المتوقعة أمام منتخب تونس في نصف النهائيوسنقوم بالاستعداد جيداً لهذه المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النهائي من البطولة“.