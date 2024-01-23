الاتحاد الافريقي لليد: التنظيم المصري جيد ومميز

تحدث منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، عن تنظيم مصر لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 27 يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

قال منصورو أريمو: “أن مصر تعد بلدهم الثاني، وهذه ليست أول بطولة تستضيفها مصر، حيث إن تنظيم واستضافة مصر البطولات دائمًا ما يكون جيد ومميز وعلى أعلى مستوى“.

وعن استقبال مصر لهم، أكد: “أنه يشكر الجميع في مصر سواء من المتطوعين أو اللجنة المنظمة للبطولة أو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بقيادة الدكتور محمد الأمين وذلك على حسن الاستقبال والاستضافة والكرم، فهذا ليس بغريب عن مصر“.

وتابع رئيس الاتحاد الأفريقي: “أنه يشعر بالسعادة في مصر منذ أول يوم وهذا ليس رأيه فقط بل رأي جميع الوفود المشاركة في منافسات البطولة“.

وأضاف: “أن منافسات البطولة الأفريقية قوية كثيرًا حيث إنه من المقرر أن يتأهل البطل إلى أولمبياد باريس 2024، كما سيتأهل المراكز الخمسة الأولى إلى بطولة العالم 2025“.

وأوضح: “أن من يشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من إفريقيا يمثل القارة جميعها وليس بلده فقط، كما أنه هناك تطور ومنافسة كبيرة على مستوى القارة الأفريقية وأصبح مستوى كرة اليد جيد للغاية وليس مقتصرًا على قارة واحدة“.

وعن تحقيق المنتخب المصري ميدالية في أولمبياد باريس 2024، اختتم أريمو حديثه قائلًا: “أن منتخب مصر يقدم أداء رائع، ويتمنى أن يتأهل إلى الأولمبياد باريس ويحقق ميدالية أولمبية، فـ أداء ومستوى المنتخب المصري قريب كثيرًا من المنتخبات الأوروبية فهو ينافس على مستوى العالم“.