حماة الوطن بالخارج: محطة الضبعة النووية تعكس علاقات مصر القوية بروسيا

قال المهندس علاء زياد مساعد امين عام حزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج أن العالم كله والمصريون بالخارج يترقبون هذا الحدث العظيم الذين يعلن عن بدء مرحلة جديدة كبرى في مشروع الضبعة النووي السلمي ببدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي الرابعة والتي تأذن ببدء مرحلة الانشاءات الكبرى لجميع الوحدات النووية بالمشروع .

أكد علاء زياد علي أن مشروع محطة الضبعة النووية هو نتاج ثمار العلاقات القوية التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف دول العالم وعدم انتهاج سياسة التعامل مع القطب الواحد.

أوضح أن المصريين بالخارج يحتفلون بهذا الحدث العظيم الذي يضع مصر في مصاف الدول الموجودة بهذا النشاط خاصة البرنامج النووى السلمى المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية الآمنة والرخيصة وطويلة الأجل و يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى واسعاره المتزايدة بشكل كبير .

أشاد علاء زياد بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن محطة الضبعة النووية، تمثل تتويجا للتعاون بين مصر وروسيا وهذا يعكس مدى اهتمام روسيا بالعلاقات المصرية القوية المبنية على التعاون المشترك بين البلدين.