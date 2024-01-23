فيفا يخطر الزمالك بموعد فتح القيد رسميا

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن اخطار الفيفا بنادي الزمالك بشان فك القيد رسميا .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" مبروك لكل الزملكاوية.. فيفا يخطر الأبيض رسميا بفتح القيد بشكل رسمي بداية من غدا الأربعاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف) فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة مهمة أم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء أنه يقرر فتح تحقيق مع الاتحادين المغربي والكون الحاكم ولكن في ظل ما بعد ما يحدث من خلال المباراة المختارة.

وأضاف موقع الاتحاد القاري أن كاف لن يصدر أي تعليق حول اللعبة إلا بعد انتهاء البث.

وتعادل منتخب المغرب 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد الماضي، حيث شهدت مباراة الأبطال بين اللاعبين والجهازين الفنيين نهائي صافرة النهاية.