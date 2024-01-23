ياسر إدريس: أداء منتخب اليد يدعونا للفخر بعد التأهل لبطولة العالم

تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين واللاعبين والجهاز الفني بعد تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

جاء تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى بطولة العالم المقبلة بعد وصول الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لليد التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى 27 يناير الجاري.

قال المهندس ياسر إدريس، إن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع اكتساب احترام المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية لما له من سجل كبير في تاريخ التتويج بالبطولة القارية والتي فاز بها على مدار تاريخ مشاركته بـ 8 نسخ.

أضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى بطولة العالم في النسخة المقبلة يعد دافعا قويا لاستكمال رحلة المكاسب في البطولة الإفريقية حتى تحقيق لقب البطولة من أجل الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

استكمل المهندس ياسر إدريس، أن اللجنة الأولمبية المصرية تعمل على توفير الدعم اللازم لكافة الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس بأكبر بعثة في تاريخ مصر، والذي يزيد من نسبة زيادة غلة الميداليات الأولمبية.

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال في التأهل إلى المربع الذهبي بأمم إفريقيا لليد بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره أنجولا بنتيجة 37/25 في لقاء دور الثمانية ببطولة أفريقيا الذي أقيم اليوم الثلاثاء حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأوائل في البطولة القارية.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهى منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.



يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.