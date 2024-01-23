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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي في 2015 اتخذ قرارا بإعادة إحياء المشروع النووي المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه يوفر آلاف فرص العمل.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم العاملين بالمشروع النووي في الضبعة من المصريين.


وأكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري بداية التوطين للتكنولوجيا النووية، موضحا أنه جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة .

 


وأشار إلى أن الرئيس السيسي فى 2015 اتخذ قرارا بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، واتخذ القرار بالتعاون مع الأصدقاء فى روسيا من أجل المشروع النووي المصري.


وشدد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  على أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدى من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليا بنية تحتية على أعلي مستوي.


وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تقوم حاليا على مواكبة التطور الذي يحدث فى العالم، إلى جانب سعيها لتحقيق فائض واكتفاء من الغذاء. 


واستطرد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة  بما فيها من صناعة و أمن واستقرار وزراعة .


وأردف أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم ولم تتوقف يوم واحد عن العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات .

 

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