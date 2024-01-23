البابونج علاج فعال لـ 10 مشاكل صحية

البابونج من الأعشاب التى زاد انتشارها في السنوات الأخيرة، ويتمتع بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

فيما يلي بعض فوائد البابونج وفقا لما جاء في موقع تايمز أوف انديا:

المساعدة على النوم

يساعد البابونج على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما قد يساعد على النوم بشكل أفضل. وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول مشروب البابونج قبل النوم ساعد على تحسين جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

تقليل التوتر والقلق

يساعد البابونج على تقليل التوتر والقلق، مما قد يساعد على تحسين المزاج، ووجدت دراسة حديثة أن تناول مشروب البابونج لمدة أسبوعين ساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق.

تقليل الالتهاب

يمتلك البابونج خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد على تقليل الالتهاب في الجسم. وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول مستخلص البابونج لمدة أربعة أسابيع ساعد على تقليل علامات الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

تحسين الهضم

يساعد البابونج على تحسين الهضم، مما قد يساعد على تخفيف الإمساك والانتفاخ. وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول شاي البابونج لمدة أسبوعين ساعد على تحسين حركة الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

حماية البشرة

يمتلك البابونج خصائص مضادة للأكسدة، مما قد يساعد على حماية البشرة من التلف و وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن تطبيق كريم يحتوي على مستخلص البابونج لمدة أسبوعين ساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

يمتلك البابونج خصائص مضادة للسرطان ومضادة للأكسدة، مما قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.