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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم ذكري: مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب «خطأ».. ولا يمكن له لعب النهائي| فيديو

كريم ذكري
كريم ذكري

أعرب كريم ذكري، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بتأهل منتخب مصر للدور ثمن النهائي، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن عدم رضائه عن المنتخب وتأهله بهذا الشكل.

وقال كريم ذكري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حتى الآن لم أرى شخصية البطل في منتخب مصر، وبالنسبة للمنتخبات منتخب مصر ليس منتخب شرس في البطولة».

وأشار ذكري إلى أنه من الواضح أن محمد الشناوي يخوض المباريات وهو غير سليم.

وقال ذكري: «واضح للناس كلها أن كل الانتقادات من قبل الجماهير تصل للاعبين في لقطة قيام مصطفى محمد برفع تيشرت محمد صلاح».

واعتبر كريم ذكري أن ما يقوم به محمد صلاح بمغادرة معسكر المنتخب «خطأ»، من وجهة نظره. 

وأشار ذكري إلى أن ليونيل ميسي حارب كثير جدًا من أجل كأس العالم.

وأكد كريم ذكري أن محمد صلاح لا يمكن حال وصول منتخب مصر إلى النهائي أن يعود لخوض النهائي، إن تأهل المنتخب، على حساب من ساهم في صعود المنتخب للنهائي.

وتوقع كريم ذكري مواجهة منتخب مصر لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي من البطولة. 

 

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