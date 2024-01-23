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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: مروان عطية هو رجل لقاء مصر وكاب فيردي.. فيديو

علاء نبيل
علاء نبيل

أعرب علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن الحظ خدم منتخب مصر من أجل الصعود.

وقال علاء نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التوفيق حالف منتخب مصر في سيناريو الصعود خاصةً بعد تعادل موزمبيق مع غانا.

وأكد علاء نبيل أن الأداء الدفاعي لمنتخب مصر عليه علامة استفهام كبيرة، متسائلًا حول غذا ما كان محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، يخوض المباريات وهو سليم.

واعتبر علاء نبيل أن مروان عطية هو رجل مباراة مصر وكاب فيردي، ولعب اليوم مباراة عمره مع المنتخب.

وحول منافس منتخب مصر المحتمل في الدور ثمن النهائي، قال علاء نبيل: «أتوقع أن يكون منتخب الكونغو الديمقراطية هو منافس منتخب مصر في الدور ثمن النهائي».

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