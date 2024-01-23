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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي: الأشعة الثانية لمحمد صلاح أثبت أن إصابته تحتاج أكثر من مباراتين.. فيديو

إيهاب الكومي
إيهاب الكومي

أعرب إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا بعد سيناريو درامي عصيب.

قال الكومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا لم أكن قادرًا على متابعة المباراة وأعصابي لم تتحمل مشاهدة الشوط الثاني من اللقاء».

وأردف قائلًا: «كل لاعب في منتخب مصر كان يحاول بذل أقصى ما لديه، وكل لاعبي منتخب مصر كانوا رجالًا في المباراة».

وأشار إيهاب الكومي إلى أن ما فعله منتخب موزمبيق يثبت أن كرة القدم الأفريقية لم تعد تعرف صغيرًا ولا كبيرًا.

وحول كواليس الموافقة على مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب، قال الكومي: «منتخب مصر يمتلك جهازًا طبيًا على أعلى مستوى».

وأشار الكومي إلى أن الأشعة الثانية التي أُجريت لمحمد صلاح أثبت أن الإصابة تحتاج للغياب لأكثر من مباراتين.

وتابع: «مع الاحترام لإمكانيات دولة كوت ديفوار، لكن الإمكانيات في إنجلترا بالتأكيد أفضل، وذلك من أجل سرعة عودة صلاح».

وقال إيهاب الكومي أيضًا: «محمد صلاح هو لاعب كرة قدم وهو نجم من النجوم، وهو فرد من أفراد المنتخب المصري وهذا منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح».

وأشار الكومي إلى أن الاتفاق كان مع ليفربول على الإعلان اليوم بعد مباراة كاب فيردي لكن يورجن كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي.

وحول احتمالية رحيل البرتغالي روي فيتوريا حال الإقصاء المبكر من كأس أمم أفريقيا، قال الكومي: «لم نناقش مسألة رحيل فيتوريا إطلاقًا والراجل يمتلك عقدًا معنا ممتدًا لمدة 4 سنوات».

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