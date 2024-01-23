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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الخسارة من إيران .. الإمارات تتأهل لثمن نهائي أمم أسيا

صدى البلد

حقق المنتخب الإيراني الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 2- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد "المدينة التعليمية" في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وسجل مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي في الدقيقتين (26 ، 65) هدفي إيران، ويحيى الغساني في الدقيقة (90+ 3) هدف الإمارات.

وبهذا الفوز، واصل منتخب إيران الذي ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من الجولة الماضية، أداءه القوي في البطولة وأحرز فوزه الثالث تواليا، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في صدارة الترتيب العام للمجموعة.

وضربت إيران باحتلالها صدارة المجموعة الثالثة موعدا في الدور ثمن النهائي يوم الأربعاء المقبل مع المنتخب السوري الذي احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية.

في المقابل، منيت الإمارات بهزيمتها الأولى في البطولة مقابل فوز وتعادل، حيث تجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فلسطين صاحبة المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بعد فوزها على هونغ كونج (3- صفر) في نفس الجولة.

وباحتلالها المركز الثاني تلتقي الإمارات في الدور ثمن النهائي يوم الأحد المقبل مع منتخب طاجيكستان ثاني المجموعة الأولى، فيما ضمنت فلسطين صاحبة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بطاقة التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، لتلتقي منتخب قطر الدولة المضيفة أول المجموعة الأولى يوم الأربعاء المقبل.

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