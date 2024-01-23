هدايا من رئيس غينيا الاستوائية للاعبي منتخب بلاده بعد تأهلهم بأمم إفريقيا

مكافأة وعطلة..

أعلن تيودورو أوبيانج، رئيس غينيا الاستوائية، أن اليوم الثلاثاء عطلة رسمية، وذلك بمناسبة تأهل منتخب بلاده لدور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، عقب الفوز على كوت ديفوار مستضيفة البطولة برباعية نظيفة.

وذكرت شبكة "بي.أن.سبورتس" اليوم الثلاثاء أن أوبيانج نشر منشورا مساء أمس الإثنين على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: "بمناسبة الانتصار الذي حققه المنتخب الملقب بالرعد، أعلن أن يوم 23 يناير 2024 عطلة رسمية".

وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يعمل اليوم بسبب ما حققه منتخب الرعد".

وفي صورة نشرها التليفزيون المحلي، كان رئيس غينيا الاستوائية يرتدي قميص المنتخب، ووعد اللاعبين والجهاز الفني بصرف مكافآت بقيمة مليون يورو "1.09 مليون دولار".