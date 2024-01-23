تشكيل الجزائر وموريتانيا في الجولة الأخير من مجموعات أمم إفريقيا

أعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، التشكيل الأساسي لمباراة موريتانيا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وشهدت القائمة استبعاد القائد رياض محرز عن التشكيل لأسباب فنية، وتعويضه بآدم وناس، فيما سيشارك عمورة على الجهة اليسرى بدلا من يوسف بلايلي.

وفضل مدرب المحاربين الاعتماد على الشاب هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي، في وسط الملعب إلى جانب رامز زروقي، بدلا من نبيل بن طالب، فيما سجل حسام عوار نجم روما تواجده لأول مرة في التشكيل الأساسي منذ بداية البطولة، ليحل محل سفيان فيغولي.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

الدفاع: يوسف عطال، ريان آيت نوري، أمين توجاي، عيسى ماندي.

الوسط: هشام بوداوي، رامز زروقي، حسام عوار.

الهجوم: آدم وناس، محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح.

فيما كشف أمير عبدو مدرب موريتانيا عن تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:

حارس المرمى: بابكر نياس.



الدفاع: خديم دياو – عمر جاساما – الأمين با – إبراهيما كيتا.

الوسط: محسن بده – سليمان إن- سيدي بونا – دلاهي يالي - إدريسا تيام.

الهجوم: أبو بكاري كويتا.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، فيما يتواجد الفريق الموريتاني في المرتبة الرابعة بلا رصيد.