عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الجزائر وموريتانيا في الجولة الأخير من مجموعات أمم إفريقيا

الجزائر
الجزائر

أعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، التشكيل الأساسي لمباراة موريتانيا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، اليوم الثلاثاء.

وشهدت القائمة استبعاد القائد رياض محرز عن التشكيل لأسباب فنية، وتعويضه بآدم وناس، فيما سيشارك عمورة على الجهة اليسرى بدلا من يوسف بلايلي.

وفضل مدرب المحاربين الاعتماد على الشاب هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي، في وسط الملعب إلى جانب رامز زروقي، بدلا من نبيل بن طالب، فيما سجل حسام عوار نجم روما تواجده لأول مرة في التشكيل الأساسي منذ بداية البطولة، ليحل محل سفيان فيغولي.

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

الدفاع: يوسف عطال، ريان آيت نوري، أمين توجاي، عيسى ماندي.

الوسط: هشام بوداوي، رامز زروقي، حسام عوار.

الهجوم: آدم وناس، محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح.

فيما كشف أمير عبدو مدرب موريتانيا عن تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:

حارس المرمى: بابكر نياس.

الدفاع: خديم دياو – عمر جاساما – الأمين با – إبراهيما كيتا.

الوسط: محسن بده – سليمان إن- سيدي بونا – دلاهي يالي - إدريسا تيام.

الهجوم: أبو بكاري كويتا.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، فيما يتواجد الفريق الموريتاني في المرتبة الرابعة بلا رصيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

مروان حمدي ينتقل إلى بيراميدز.. والمصري يفاوض مهاجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

هدايا من رئيس غينيا الاستوائية للاعبي منتخب بلاده بعد تأهلهم بأمم إفريقيا

رغم الخسارة من إيران .. الإمارات تتأهل لثمن نهائي أمم أسيا

زكي عبد الفتاح: الشناوي يتحمل الهدف الثاني للرأس الأخضر.. ومستواه ضعيف بالبطولة

إينو: زيزو وعبدالمنعم الأفضل محليا فقط.. ولاعبو المنتخب ظهروا على حقيقتهم

نجم الزمالك السابق: محمد صلاح "أسطورة" مصر.. ولم يهرب من المنتخب

عفت نصار لـ فيتوريا: تأهلنا بدعاء الجماهير المصرية

إيهاب الكومي: الأشعة الثانية لمحمد صلاح أثبت أن إصابته تحتاج أكثر من مباراتين.. فيديو

علاء نبيل: مروان عطية هو رجل لقاء مصر وكاب فيردي.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

عقاب جماعي للشعب.. هجوم جديد من الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: أمامنا خياران إما إشعال الصراع أو وقف إطلاق النار

الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

أيام معدودة.. تفاصيل التقديم في الوظائف الجديدة لوزارة التربية والتعليم

الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بعد الفوز على جامبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

روبوت دردشة يتسبب في أزمة كبيرة لشركته.. ماذا فعل؟

خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ