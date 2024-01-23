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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف في إسرائيل من ارتفاع عدد قتلى الجيش

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مقتل 21 عسكريا إسرائيليا بحادثة واحدة يعزز المخاوف من ارتفاع أكبر لعدد القتلى في هذه المرحلة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنه “لم يعد بوسع إسرائيل تحقيق إنجازات على المستوى الإستراتيجي أكثر مما حققته بالفعل”.

وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، ذكرت اليوم الثلاثاء، أنه هناك مخاوف في إسرائيل من أن تؤدي حرب طويلة الأمد إلى سلسلة تكاليف مؤلمة بما في ذلك مقتل الرهائن ومئات الجنود.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن “حرب طويلة الأمد قد تؤدي لضربة قاضية للاقتصاد وكارثة استراتيجية تتمثل في صراع مع إدارة بايدن”.

المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد لوزرائه، أن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة ستستغرق 6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن “المرحلة الثالثة تتضمن تسريح وحدات الاحتياط وتقليص القوات”.

كما تتضمن المرحلة الثالثة وقف العمليات البرية والانتقال للغارات وتأسيس منطقة أمنية في القطاع.

إسرائيل غزة

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