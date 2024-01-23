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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاميرون ترافق السنغال لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بعد الفوز على جامبيا

صدى البلد

تأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، بالفوز على نظيره منتخب جامبيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول سلبيا، وشهد الشوط الثاني  قمة الإثارة، حيث تقدم كارل إيكامبي للكاميرون في الدقيقة 56 وتعادل أبلي جالو لجامبيا في الدقيقة 72.

وسجل إبراهيما كولي الهدف الثاني لجامبيا في الدقيقة 85، قبل أن يسجل الأسود التعادل بهدف عكسي عبر اللاعب جيمس جوميز في الدقيقة 87، ثم سجل كريستوفر ووه الهدف الثالث للكاميرون في الدقيقة 91، وأحرز بعد ذلك منتخب جامبيا هدفا وتم إلغاؤه.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن غينيا، برصيد 4 نقاط، فيما يودع منتخب جامبيا البطولة، وتتأهل السنغال كمتصدر برصيد 9 نقاط.

وشهد تشكيل الكاميرون مفاجأة كبيرة بإبقاء حارس مانشستر يونايتد آندريه اونانا على مقاعد البدلاء، حيث جاء كالتالي: حراسة المرمى: أوندوا/ الدفاع: كاستيليتو، ووه، تولو/ الوسط: تتشاتو، نتشامي، أنجويسا، يونجوا/ الهجوم: إيكامبي، ماجري، نكودو.

وتعادل منتخب الكاميرون في المباراة الأولى أمام غينيا 1-1 وخسر في المباراة الثانية أمام السنغال 3-1، ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على جامبيا بثلاثة أهداف نظيفة لكي يتفوق على فارق الأهداف بينه وبين غينيا، بافتراض خسارته أمام السنغال بهدف نظيف.

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