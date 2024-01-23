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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبل 6 أهداف|فرج عامر يكشف سبب تراجع مستوى محمد الشناوي بأمم أفريقيا

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على سبب تراجع مستوي محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وكتب فرج عامر، من خلال حسابه الشخصي  “فيس بوك”، “محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب القومي تلاحظ ان مستواه متأرجح في بطولة أبطال أمم  أفريقيا، وكان مثار اندهاش  الجميع  دخول ٦ اهداف في مرمي الشناوي في ثلاث مباريات، إلا أنه اتضح أن الشناوي يشعر بآلام شديدة ويأخذ مسكنات شديدة من أجل اللعب في البطولة، وهذا ما تسبب في  تذبذب مستواه”.

وتابع "أخيرا اصيب الشناوي بخلع في الكتف، وأصبح غير قادر علي مواصلة اللعب في البطولة، وسوف يحل مكانه محمد ابو جبل وهو ليس في أحسن فورمة".

يذكر أن المنتخب المصري تأهل إلى الدور الثاني ببطولة كأس أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط بعد تعادله أمس الإثنين، مع منتخب كاب فيردي.

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