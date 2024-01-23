نائب محافظ بني سويف يتفقد مجزر ببا الجديد لدراسة تطويره ورفع كفاءته





في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقد اليوم الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ مجزر ببا الجديد، لدراسة إمكانية تطويره ورفع كفاءته، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري، والأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، ومسئولي الجهات ذات الصلة.



وخلال الزيارة اطلع نائب المحافظ على الموقف الحالي للمجزر، والإجراءات الفنية والإنشائية المطلوبة لتطويره ضمن مقترحات مشروعات الخطة الاستراتيجية للوحدة المحلية بمركز ومدينة ببا للعام المالي 2024/ 2025 واستمع إلى مقترحات المسئولين في هذا الشأن، لتعظيم الاستفادة من المجزر ورفع كفاءة الأداء على الوجه المطوب.