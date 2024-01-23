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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور سفيرة الإمارات.. ثلاث شركات عالمية توقع بروتوكول تعاون للعمل في مصر وأفريقيا

السفيرة مريم الكعبي
السفيرة مريم الكعبي خلال توقيع البروتوكول

وقعت شركة سيمنز للصناعات - مصر، وشركة إيميرسون الأمريكية، وشركة إمارتس للحلول الذكية - ESS، اليوم بروتوكول للتعاون المشترك بين الشركات الثلاثة، وذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويهدف البروتوكول إلى خدمة التطور التكنولوجي لتقديم حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة تخدم البنية التحتية في القطاعات الحيوية المختلفة، وهي شراكة استراتيجية مبنية على أسس التعاون في الفترة المقبلة على مشروعات هامة واستراتيجية في مصر وأفريقيا في المجالات المختلفة التي تعمل فيها الشركات، ويعمل الأطراف الثلاثة الموقعين على بروتوكول التعاون في مجالات تطوير تكنولوجيا البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأشياء التي تخدم العديد من القطاعات المختلفة مثل البنية التحتيه والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للمدن الذكية والمنشأت الحيويه.

واتفقت الشركات على بدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك لتنفيذ المشروعات في مصر وأفريقيا بالاستفادة بالقدرات الفنية لكل طرف في مشروعات مشتركة.

وعلى هامش المؤتمر قالت السفيرة مريم الكعبي ؛ إن العلاقات الإماراتية المصرية  تتميز بأنها علاقات أخوية وثيقة،  وأن  مصر بلد واعد في مجال الاستثمار واقتصادها قوى رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة.

وأكدت الكعبي أن  الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يصل عدد الشركات الإماراتية العاملة فى مصر  إلى ١٧٣٠ شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مرشحة للزيادة لارتفاع العائد الاستثماري بها.

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