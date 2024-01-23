نجم الأهلي السابق يصدم جماهير الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا

اعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق عن عدم التحاق الشناوي مع الاهلي في ابطال افريقيا.

وكتب همام من خلال حسابه الشخصي انستجرام :" بكل أسف الأهلي سيفقد خدمات محمد الشناوي في جميع مباريات دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بسبب الإصابه التي لحقت به مع المنتخب الوطني ".

يسافر مساء اليوم الثلاثاء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى احد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف .

‏وتم التنسيق بين المنتخب و النادي الأهلي لسفر محمد الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم أفريقيا ، بسبب الإصابة بخلع في الكتف .