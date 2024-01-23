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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يشدد على إنشاء دولة للفلسطينيين

صدى البلد

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، اليوم الثلاثاء،  يجب إنشاء دولة للفلسطينيين ووقف تطرف المستوطنين الإسرائيليين.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأفاد وزير الخارجية الفرنسي، بأنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة فورا وبدون شروط.
ولفت وزير الخارجية الفرنسي إلى أن المعاناة التي يعيشها سكان غزة مروعة، مضيفاً أن فرنسا لن تتراجع عن حل الدولتين وهذا موقفها بوضوح.

وجدد وزير الخارجية الفرنسي تأكيده، على وجوب العمل من أجل وقف لإطلاق النار في غزة لإنهاء المعاناة البشعة للمدنيين هناك.

كما أكد سيجورني على أن باريس تشعر بالقلق من التوتر في منطقة الخط الأزرق وندعو جميع الأطراف لضبط النفس.

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