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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد لـ حلف الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أشهر من المداولات.

صوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد اليوم الثلاثاء، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع النهائي قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، قال اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية لمنع تصعيد الوضع.

أضاف ستولتنبرج، في تصريحات له: “بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت مهمتان واضحتين بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "الهدف الأول هو دعم أوكرانيا... والهدف الآخر هو منع التصعيد وحرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا".

البرلمان التركي الناتو حلف شمال الأطلسي السويد

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