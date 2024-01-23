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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حادث مقطورة المريوطية.. اللواء مدحت قريطم يناشد النواب بتغليظ العقوبات على المخالفين

حادث مقطورة المريوطية
حادث مقطورة المريوطية

علق اللواء مدحت قريطم الخبير المروري، على حادث مقطورة المريوطية المروع، قائلا “المقطورة قادمة من أسوان لمسطرد، وكانت محملة ببودرة سراميك ، وطلعت على الطريق في موعدها القانوني في الوقت القانوني من 12-6 صباحا، وتعرضت لعطل قام بإصلاحه بمفرده، ثم صعد الطريق في وقت الذروة، ويبدو أن العطل عاد ولم يستطع التحكم في الفرامل، وفلتت منه، وسقطت ثمانية عربات من الكوبري”.

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وطالب اللواء مدحت قريطم، مجلس النواب بتغليظ العقوبات في مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن القانون بمواده ضعيف في مجابهة هذه الحوادث.

وخلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ ON"، اكد اللواء مدحت قريطم، أن قرار رئيس الوزراء، قرر الغرامة بأنها تتراواح ما بين ألف إلى 3 الالاف جنيه ، وهذه عقوبة بسيطة، ولابد أن يكون بها حبس وعقوبات مشددة.

وتابع اللواء مدحت قريطم، أن أطالب مجلس النواب، بهذا الملب كون هذا الحادث مؤثر على حياة الناس ولولا رعاية الله لسمعنا أرقام كبيرة عن المصابين، والمتوفيين، وأناشد مجلس النواب بتغليظ العقوبات على المخالفين والتي تؤدي إلى حوادث جسيمة بإهمال جسيم.

وطالب بضرورة إعادة النظر في كافة القوانين الخاصة بالتأمين على المركبات، قائلا :لازم نعيد النظر في تأمين السيارات ، ده موجود في دول كتيرة، ولما تحصل حادثة بمثل هذا الشكل، لازم شركات التأمين تكون ملتزمة بتعويض الضحايا عن الخسائر.

  


 

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