أول تعليق من السويد بعد موافقة البرلمان التركي علي انضمامها لحلف الناتو

علق رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، اليوم الثلاثاء، علي موافقة البرلمان التركي، علي انضمام ستوكهولم إلي حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

قال كريستيرسون: “نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل عضوية الناتو الكاملة”.

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أشهر من المداولات.

صوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد اليوم الثلاثاء، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع النهائي قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.