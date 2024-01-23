بسمة وهبة: إن شاء الله العوضي وياسمين عبدالعزيز هيرجعوا لبعض

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تتمنى الشفاء للفنان أحمد العوضي بعد تعرضه لأزمة صحية وأضطر إلى تلقي العلاج في أحد المستشفيات، مواصلة: "أقول لكم، إن شاء الله هيرجعوا لبعض، هما يحبان بعضهما البعض، ومفيش واحد فيهم وحش ومفيش واحد فيهم أساء للآخر، كل الأزواج يختلفون وأحيانا يتشاجرون، ونتمنى إنهم يرجعوا لبعض".

وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "ندعو له أن يعود إلينا بالسلامة لانه عزيز وغالي على الناس كلها، فالكل يحبه".

وتابعت بسمة وهبة، أن : "شفت ناس كتير جمعت بعضها وعاملة ختمات قرآن كريم للدعاء إلى الله حتى يعود العوضي إلى ياسمين عبدالعزيز، وإن شاء الله ربنا ييسر حاجات وتكون بدايات للعودة من جديد، فقد زارته في المستشفى وهذا الامر يدل على أصلها الطيب ومعدنها الأصيل، ونتمنى ان تكون زيارتها بداية خير لعودة الزوجين، ويارب ترجعوا لبعض".

