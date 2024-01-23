عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: إن شاء الله العوضي وياسمين عبدالعزيز هيرجعوا لبعض

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تتمنى الشفاء للفنان أحمد العوضي بعد تعرضه لأزمة صحية وأضطر إلى تلقي العلاج في أحد المستشفيات، مواصلة: "أقول لكم، إن شاء الله هيرجعوا لبعض، هما يحبان بعضهما البعض، ومفيش واحد فيهم وحش ومفيش واحد فيهم أساء للآخر، كل الأزواج يختلفون وأحيانا يتشاجرون، ونتمنى إنهم يرجعوا لبعض".

txt

ادعوله بالخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة وفاة العامري فاروق

وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "ندعو له أن يعود إلينا بالسلامة لانه عزيز وغالي على الناس كلها، فالكل يحبه".

وتابعت بسمة وهبة،  أن : "شفت ناس كتير جمعت بعضها وعاملة ختمات قرآن كريم للدعاء إلى الله حتى يعود العوضي إلى ياسمين عبدالعزيز، وإن شاء الله ربنا ييسر حاجات وتكون بدايات للعودة من جديد، فقد زارته في المستشفى وهذا الامر يدل على أصلها الطيب ومعدنها الأصيل، ونتمنى ان تكون زيارتها بداية خير لعودة الزوجين، ويارب ترجعوا لبعض".
 

بسمة وهبة أحمد العوضى الاعلاميه بسمة وهبة العامري فاروق برنامج 90 دقيقة حقيقة وفاة العامري فاروق ياسمين عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

موضوعات متعلقة

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ترشيحاتنا

قانوني: الاتفاق على الزواج من أجل الانجاب فقط باطل

أيمن يونس: الهجوم على محمد صلاح وجعني ودفاع ليفربول عنه حاجة تكسف

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

قبل غلق رابط التسجيل.. تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

بجلسة مجلس الأمن.. لافروف يطالب ببيان رئاسي لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين تناشد مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بسبب مخطط خطير في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ