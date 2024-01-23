القائم بأعمال سفارة العراق تشارك في افتتاح معرض أسفار عراقية بالقاهرة

شاركت القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى القاهرة د. أروى هاشم، في افتتاح معرض أسفار عراقية بالقاهرة، يوم الثلاثاء.

ويشارك في المعرض المقام في جاليري آرت نوت، أربعة فنانيين تشكيليين عراقيين، قدموا أنواعًا مختلفة ومتميزة من الفنون كالرسم والنحت والسيراميك والكرافيك.

من جانبها أعربت القائم بالأعمال عن سعادتها بالمعرض وبالأعمال العراقية المقدمة، وأكدت للفنانيين أن السفارة العراقية تقدم كافة أشكال الدعم لفناني العراق، وللقوى الناعمة بكافة أشكالها وبالأخص تلك التي تعكس القيمة الثقافية والحضارية للعراق وشعبه.