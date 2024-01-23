القائم بأعمال السفارة العراقية: تعزيز دور الشركات المصرية في مشروعات التشييد والبناء

التقت القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى القاهرة د. أروى هاشم، رئيس قطاع التعاون العربي والإفريقي في وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية د. طارق شعراوي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء.

شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والإشادة بمخرجات اللجنة العراقية-المصرية المشتركة.

كما تناول اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك، من خلال تفعيل كافة مذكرات التفاهم، فيما تطرق الحديث إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشاريع الإعمار والتشييد في محافظات ومدن العراق المختلفة.