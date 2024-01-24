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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تسجيل تنسيق الجامعات الخاصة للتيرم الثانى عبر هذا الرابط.. لسد العجز.. قرارات عاجلة بشأن مسابقة 30 ألف معلم السنة الثانية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تسجيل تنسيق الجامعات الخاصة للتيرم الثانى عبر هذا الرابط

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 التيرم الثاني، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت  13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين

جامعة حلوان تطلق 4 برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. فبراير

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها خلال العام الدراسي الجديد  لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.
 

وفاة وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

نعى الدكتور ماهر سكران، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شعبان عبد الصادق عزام، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، والذي وافته المنية اليوم، عقب وعكة صحية ألمت به الفترة الأخيرة.

سهلوا الغلش.. إيقاف رئيس لجنة و3 مراقبين عن العمل في جهينة بسوهاج

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ايقاف رئيس لجنة وثلاثة مراقبين عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهما في واقعة اتهامهم بتسهيل الغش والاخلال بالنظام العام للامتحانات، أثناء قيامهم بأعمال المراقبة في بعض لجان جهينة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

لسد العجز.. قرارات عاجلة بشأن مسابقة 30 ألف معلم "السنة الثانية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمسابقة "۳۰ ألف معلم السنة الثانية"، وتم استعراض عدد من الإجراءات الخاصة بتطوير العملية التعليمية.

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