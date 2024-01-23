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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تناشد مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بسبب مخطط خطير في غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ناشدت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة بشأن مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، واعتبرت أن الأمر بمثابة جريمة حرب.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن التصعيد الإسرائيلي الجنوني، المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه.

قالت إن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، مؤكدة أن الوقت حان لتقوم الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات جدية، لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير، والذي ينذر بمزيد من الانفجار.

مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة فلسطين التهجير من خان يونس لرفح جريمة حرب الشعب الفلسطيني الإدارة الأميركية إسرائيل الحرب على غزة

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