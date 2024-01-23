قانوني: الاتفاق على الزواج من أجل الانجاب فقط باطل

أكد المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض، أن الاتفاق بين الزوج والزوجة، بإبرام عقد زواج يكون الهدف منه إنجاب الأطفال فقط وبعد ذلك يتم الطلاق، يكون مخالف.

أشار إلى أن :" القانون يتبع أحكام الشريعة الإسلامية، وأنه لا يجوز الاتفاق على شئ مخالف للنظام العام، والشريعة الإسلامية، وأن هذا يكون مخالف لنص قانوني".

أضاف المستشار ميشيل حليم، في تصريح له، أن عقد الزواج يكون باطل في حالة الاتفاق على أن يكون الزواج للإنجاب فقط، ويكون صحيح إذا تراجعوا وأصبح الزواج مستمر بعد الإنجاب.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تنشر أشياء غريبة في الفترة الأخيرة، وهذا تعدى على قيم وأخلاق المجتمع المصري، ومن يفعل ذلك يتعرض لـ عقوبة قانونية بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 لـ 100 ألف جنيه، والعقوبة قد تصل لـ عامين.

وأشار إلى أن التعدى على قيم ومبادئ المجتمع المصري، اصبحت جريمة، وهناك نص قانوني بذلك.