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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الأخيرة من الممشى السياحي شمال الغردقة

صدى البلد

افتتح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر مساء اليوم، الثلاثاء، المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال إنشاء الممشى السياحي الجديد شمال مدينة الغردقة، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات وأعمال المرافق والبنية التحتية وغيرها من المرافق التي تمت بالممشى.

وفقا لبيان صادر عن محافظة البحر الأحمر، شهد الافتتاح مشاركة مجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية بشمال الأحياء.

وعقب الافتتاح أشاد المحافظ بالأعمال التي تمت بالممشى السياحي الجديد، مشيرا إلى أنه يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية ومكان انتظار للسيارات، لافتاً إلى أن الممشى الجديد يعد متنفساً ومتنزهاً لأهالي شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدين بالمنطقة، موضحاً أن طول الممشى بعد الانتهاء من جميع المراحل يمتد لأكثر من 6 كيلومترات. 

أكد المحافظ أن الممشى الجديد يعد مزاراً سياحياً ومكاناً لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، واستراحة للأهالي والسياح، بجانب المساحات الخضراء الرائعة، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

شدد على أن الممشى يعد أحدث مشروع سياحي في الغردقة، يتيح لمن يسير عليه مشاهدة المعالم السياحية والترفيهية والاستمتاع بها وتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن المدينة الساحرة.


كما أشار المحافظ إلى أن الممشى ساهم في توفير العديد من فرص العمل، بداية من أعمال الإنشاءات التي تمت به إلى جانب المحلات والبازارات السياحية التي تم إنشاؤها بطول الممشى السياحي والتي يبلغ عددها 70 محلا تجاريا. 

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