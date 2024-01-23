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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل صدى البلد ببروكسيل: هناك أمور لا يحسمها الاتحاد الأوروبي إلا بالرجوع لمصر

سامح شكري
سامح شكري

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن زيارة وزير الخارجية إلى بروكسيل كانت مكوكية وعقد خلالها لقاءات مكثفة لدرجة لم يتمكن الإعلاميون والصحفيون من تغطيتها جميعًا.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك قدر غير طبيعي من التقدير والاحترام لما تقوله مصر .


ولفت مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، إلى أن هناك أمور لا يحسمها الاتحاد الأوروبي إلا بعد الرجوع لمصر خاصة تلك المتعلقة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط.


وأوضح أن سامح شكري وزير الخارجية أكد أن ادعاءات اسرائيل عن تهريب أسلحة لقطاع غزة عبر مصر كاذبة، والمفوض الأوروبي أكد  ثقته أن ادعاءات اسرائيل عن تهريب أسلحة لقطاع غزة عبر مصر كذب.
وأضاف أن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية أكد ثقته أن ادعاءات اسرائيل عن تهريب أسلحة لقطاع غزة عبر مصر كذب.
وأشار مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، إلى أن وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي لم يجرؤ على طرح فكرة نقل أهل قطاع غزة  إلى جزيرة صناعية على الأوروبيين.
وأكد أن الأوربيون يتحدثون عن مؤتمر للسلام  يتم الاعتراف من خلاله بدولة فلسطينية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية تقود للسلام.
وأردف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أكدوا ثقتهم فى مصر ووجهة نظرها فى كل القضايا وأكدوا أنه لا سلام فى منطقة الشرق الأوسط بدون مصر .
واستطرد أن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية أكد أن طرح وزير الخارجية المصري للسلام سيعرض على القادة فى الإتحاد الأوروبي. 
وواصل مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن مصر وصلت لدرجة الشراكة الكاملة مع أوروبا وتعود بفوائد إيجابية على المواطن المصري حيث إنها ستساهم فى نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات القادمة لمصر .
وأوضح أن مصر عانت بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وأزمة كورونا والحرب فى قطاع غزة، مضيفا أن المفوض الأوروبي أكد علمه الكامل بضيوف مصر من الدول الآخري الموجودين علي أراضيها.
ولفت مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، إلى أن المفوض الأوروبي أكد أنه لم يتم إعطاء مصر كل حقوقها من أجل ملف الضيوف على أراضيها وأكد أن هناك دعم كبير لمصر خلال الفترة المقبلة من أجل ملف الضيوف على أراضيها. 
واختتم مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، أن مصر لم تستغل ملف الضيوف على أراضيها لابتزاز أحد، والإتحاد الأوروبي بدأ التفكير فى رد الجميل لمصر بعد استضافتها الملايين من الضيوف على أراضيها.

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