عاهل البحرين عن مشروع الضبعة: يرسخ ريادة مصر ومكانتها على الساحة الدولية

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم /الثلاثاء/، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تدشين عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.



وأعرب الملك حمد عن تهانيه الخالصة للرئيس السيسي بهذه المناسبة، مشيدا بهذا الإنجاز الكبير والمشروع الحيوي وأهميته في دخول مصر عصر الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يرسخ ريادتها ومكانتها على الساحة الدولية ويعزز مسيرة التنمية والبناء والتطور تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار لشعب مصر العزيز، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأشاد الملك حمد بما تشهده مصر الشقيقة بفضل نهج الرئيس السيسي من نهضة تنموية رائدة ومشاريع حيوية وتطور حضاري كبير وما حققته من إنجازات نوعية في كافة الميادين، مؤكدا دور مصر المحوري الفاعل في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أعرب العاهل البحريني عن اعتزاز بلاده بما يجمعها بمصر من روابط أخوية وثيقة وراسخة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل الرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين.



وفي السياق، بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تدشين عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية.



وأكد الأمير سلمان أن هذا الإنجاز الكبير والمشروع الحيوي يعكس ما توليه مصر من اهتمام كبير في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الحيوي يسهم في تعزيز المكانة المرموقة لمصر وسط المجتمع الدولي، ويدعم مسيرتها التنموية بما يحقق كل ما فيه الخير والنماء لشعب مصر الشقيق.



وأشاد بالنهضة التنموية والتطور الحضاري الذي وصلت إليه مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي، وما تحقق من منجزاتٍ وطنية نوعية في مختلف المجالات، مؤكدًا الدور الهام لمصر في منطقة الشرق الأوسط وما تمثله من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أعرب الأمير سلمان عن الاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية المتميّزة بين مصر والبحرين، وما يجمع البلدين من علاقاتٍ أخويةٍ تاريخية تستند إلى أسس متينة وراسخة تحظى على الدوام باهتمام ورعاية قيادة البلدين الشقيقين.



كما بعث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معربًا فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة.