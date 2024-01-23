محافظ الإسكندرية: نسعى للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتوفر أحدث التقنيات التكنولوجية لتلقي الشكاوى وتحسين أداء العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضا المواطنين.

جاء ذلك في تقرير تلقاه محافظ الإسكندرية اليوم /الثلاثاء/ عن أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين وأهم مستجدات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التي تحظى بمتابعة دورية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى المحافظة خلال عام 2023.

ووفقا لبيان للمحافظة اليوم أشاد الشريف؛ بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين برئاسة داليا المالكي؛ في رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك بعد إرسال كل من وزارة التنمية المحلية (مبادرة صوتك مسموع)، وإدارة منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خطابات شكر لمحافظة الإسكندرية لارتفاع معدلات إنجاز الشكاوى للمواطنين خلال السنوات الماضية.

وتلقت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة خلال العام الماضي 27 ألفا و10 شكاوى وذلك بنسبة إنجاز 98.53% ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2017 حتى عام 2023 إلى أكثر من 107 آلاف و438 شكوى، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99%.

وفيما يخص مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية فقد تم التعامل مع ألفين و690 شكوى بنسبة إنجاز 81%.

وأضاف الشريف أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتوفر أحدث التقنيات التكنولوجية لتلقي الشكاوى وتحسين أداء العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولًا إلى رضا المواطنين.

