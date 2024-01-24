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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ضحية بأمم أفريقيا| مدرب منتخب جامبيا يستقيل من منصبه

توم سانتفيت، المدير
توم سانتفيت، المدير الفني للمنتخب الجامبي

تقدم توم سانتفيت، المدير الفني للمنتخب الجامبي، باستقالته من منصبه، مساء الثلاثاء، وذلك عقب خروج فريقه من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وأعلن المدرب البلجيكي البالغ من العمر 50 عامًا قراره بعد خسارة فريقه في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2 /3 أمام الكاميرون في آخر مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة، وهي الخسارة التي وضعت فريقه في المركز الأخير بالمجموعة دون أي رصيد من النقاط.

وكان سانتفيت، الذي درّب مجموعة من المنتخبات الأفريقية خلال مسيرته، قد تولى تدريب جامبيا منذ عام 2018، حيث قاد منتخب البلد الصغير الذي تحيط به السنغال من الساحل الغربي لأفريقيا، للتأهل إلى أمم أفريقيا في عام 2021، ووصل فريقه إلى دور الثمانية من البطولة.

وقال الاتحاد الجامبي لكرة القدم عبر موقع "إكس" "تويتر سابقًا": "شكرًا على كل ما قدمته يا قائد، بعد كل ما قال وفعل، جامبيا ستفتقد لرجل تكتيكي عظيم، خمسة أعوام ونصف من الخدمات المذهلة لبلدنا، التأهل لأمم أفريقيا مرتين متتاليتين، حظًا سعيدًا دائمًا".
 

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