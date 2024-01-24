ربنا سترها معانا|فرج عامر يعلق على أداء منتخب مصر أمام كابو فيردي

علّق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي أداء منتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مش أحسن ما نبقي زي غانا والجزائر، الحمد لله ربنا سترها معانا ومع فيتوريا.

وتمكن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من حسم الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادله مساء أمس الأول أمام كاب فيردي بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر منتخب مصر منافسه الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.