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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيحصل إيه لو بتحب الفلفل الأسود على الأكل يوميا.. حقائق مذهلة

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

يعد الفلفل الأسود من التوابل الأكثر شعبية في العالم، ويستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق و بالإضافة إلى نكهته المميزة على العديد من الفوائد الصحية.


ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم اهم الفوائد الصحيه لوضع الفلفل الاسود في الوجبات بشكل يومي.

 

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تحسين الهضم

يساعد الفلفل الأسود على تحسين الهضم من خلال زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة وحمض الهيدروكلوريك ضروري لهضم البروتينات والعناصر الغذائية الأخرى كما أن الفلفل الأسود يساعد على تحفيز إنتاج الصفراء، والتي تساعد على تكسير الدهون.

خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف ويمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

أمراض القلب
أمراض القلب

تعزيز امتصاص المغذيات

يمكن أن يساعد الفلفل الأسود في تعزيز امتصاص المغذيات من الطعام و على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن الفلفل الأسود يمكن أن يزيد من امتصاص الحديد من الطعام بنسبة تصل إلى 30٪.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الفلفل الأسود على خصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم ويمكن أن يساعد ذلك في علاج الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل والتهاب الشعب الهوائية.

الفلفل الأسود الأمراض المزمنة التهاب الشعب الهوائية امراض القلب مضادات الأكسدة

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