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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقافه مدى الحياة| دعوى جنائية ضد مشجع أودينيزي العنصري تجاه حارس ميلان

مايك ماينان
مايك ماينان

أكد مكتب المدعي العام في مدينة أودينيزي، أنه تم رفع دعوى جنائية ضد أحد مشجعي أودينيزي المتورط في الإساءة العنصرية ضد مايك ماينان، حارس مرمى ميلان.

وتعرض ماينان للعنصرية، خلال فوز ميلان على أودينيزي 3-2، على ملعب فريولي، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع "كالتشوي ميركاتو" الإيطالي، فقد بدأت السلطات الرياضية تحقيقاتها في الأحداث التمييزية التي وقعت في الملعب خلال اللقاء، ولكن الآن، يواجه أحد المشجعين أيضًا إجراءات جنائية.

وأكد المدعي العام ماسيمو ليا في بيان، الثلاثاء، أن التحقيق لا يزال مستمرًا لتوضيح التفاصيل المحددة لما حدث يوم السبت الماضي، وتحديد أي أفراد مسؤولين آخرين.

وغادر ماينان أرض الملعب خلال مباراة ميلان وأودينيزي، ردًا على الهتافات العنصرية من المدرجات، ما أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق.

وتسلم أحد مشجعي أودينيزي، المتورط في الأزمة، قرارًا بمنعه من دخول الملاعب لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وذهب أودينيزي إلى أبعد من ذلك، حيث أوقف المشجع مدى الحياة بأثر فوري.

كما تعرض أودينيزي لعقوبة خوض مباراته المقبلة على أرضه في الدوري الإيطالي ضد مونزا في 3 فبراير المقبل، بدون حضور جماهيري.

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