في وجود محمد صلاح.. عزومة عشاء من خالد الدرندلي لبعثة منتخب مصر

حضر محمد صلاح نجم منتخب مصر عزومة عشاء، قبل أن يغادر إلى إنجلترا، ليخضع لفترة علاج وتأهيل عقب الإصابة التي لحقت به في مباراة مصر وغانا.

ونشر الناقد الرياضي أمير هشام صورًا من عزومة العشاء وعلق قائلاً: في وجود صلاح.. عزومة عشاء من خالد الدرندلي لبعثة منتخب مصر بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بأبيدجان بعد التأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية .

وكشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعًا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

وقال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة إكس: "سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات اليوم الأربعاء؛ ليبدأ برنامجًا تأهيليًا مكثفًا مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات أمم أفريقيا 2023.. بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي".