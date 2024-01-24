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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يمكن تجرعه|أول تعليق لمدرب الجزائر عقب الخروج من أمم أفريقيا

جمال بلماضي
جمال بلماضي

عبر جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، عن أسفه بعد فشل فريقه في تجاوز دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، عقب خسارة الجزائر أمام منتخب موريتانيا 0-1، مساء الثلاثاء، في آخر مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هناك الكثير من الأمور لا أستطيع أن أفهمها، أو أوضحها، لقد صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، ولكننا لم نسجل".

وواصل "عندما لا تستطيع إنهاء الفرص التي تسنح لك، لا يمكنك أن تحقق التأهل، خاصة وأن كرة القدم الإفريقية تطورت كثيرا، وأصبحت كل المباريات صعبة وتلعب على جزئيات صغيرة، ولقد تلقينا أهدافا من وضعيات صعبة، سواء من ركلات جزاء، وكرات ميتة، أو مثلما حدث اليوم عندما تلقينا هدفا من كرة ثابتة".

وواصل: "صراحة غياب بن سبعيني وبن ناصر، أثر علينا كثيرا للأسف، صحيح أننا نمتلك لاعبين جاهزين، ولكن أن تضطر أن تجري الكثير من التغييرات الاضطرارية على التشكيلة، فالنتيجة ستكون قاسية، ورغم ذلك أتحمل مسؤوليتي الكاملة، وأنا احترم منتخب موريتانيا كثيرا، وقد طلبت من اللاعبين التحلي بالمسؤولية، فأنا إنسان أحب الفوز دائما، وللأسف الحظ خاننا في نهاية المطاف".

وأكد بلماضي، أنه سيناقش مصيره مع الجهات المعنية، فور عودته إلى الجزائر، مشددا على أن الإقصاء للمرة الثانية على التوالي يصعب تجرعه.

وأضاف " أتحمل مسؤولية الإقصاء للمرة الثانية على التوالي، والآن لا يمكنني أن أحدد موقفي من المواصلة، وعندما أعود إلى الجزائر، سأتكلم بشأن مستقبلي".

وفي رده على سؤال حول الأخطاء التحكيمية المرتكبة، ورفض الحكم العودة إلى الفار، قال " لم أر اللقطات التي حدثت، وبالتالي لا يمكنني التعليق الآن على ما حدث، صحيح أننا في مباراة بوركينافاسو لم نحصل على ركلة جزاء شرعية، ولكن اليوم لا أعلم".

وتابع: "الفار راقب كل الأهداف التي سجلت ضدنا، أما بالنسبة لنا لا وجود لتقنية الفار، ولم يتم استخدامها إطلاقا، وعندما ترى لاعبا كسليماني يحتج، فبالتأكيد هناك أمر حدث".

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