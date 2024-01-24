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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط صادم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ترشيحات أمم أفريقيا لمصر

صدى البلد

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشان ترشيحات امم افريقيا عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : ترشيحات امم افريقيا ، خبراء كرة القدم الافريقية رشحوا الراس الاخضر يصل  نصف  النهائي  علي الاقل ان لم يفز بالبطولة، ورشحوا مصر ونيجيريا والسنغال والراس الاخضر  الي نصف النهائي ، بشرط ان تغير مصر من  منظومة دفاعها كبعض اللاعبين وبالاخص حجازي ومحمد حمدي  وتمركز المدافعين لازم يتغير.

 

وتمكن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من حسم الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا بعد تعادله مساء أمس أمام كاب فيردي بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وينتظر منتخب مصر منافسه الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية وذلك لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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