الملف النووي المصري ووساطة القاهرة والدوحة وأشياء أخرى يكشفها متحدث الرئاسة

حل المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ضيفا في مداخلة عبر الهاتف، مع الإعلامي احمد موسى، للتعليق على كثير من الملفات أبرزها محطة الضبعة النووية، والأزمة الفلسطينية والتعاون المصري الروسي، وكشف عن توجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

في البداية، هنأ المستشار الدكتور أحمد فهمي، الشعب المصري، على بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، موضحا أنه يوم مميز فى تاريخ مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع ينقل مصر من حال إلى حال ويسهم في التنمية وله أبعاد كثيرة.

ولفت المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر بهذا المشروع تدخل عصر التكنولوجيا النووية السلمية، موضحا أن بدء دخول أول مفاعل للطاقة النووية للخدمة فى مصر سيكون بحلول 2028.

وأردف أنه بعد 7 سنوات من ظروف دولية وإقليمية غير عادية، سابقت مصر الجدول الزمني فى تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وشهدت بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وواصل المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري ضخم وهائل وكبير، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني ساهم في تنفيذ مشروعات التنمية.

المشروع النووي المصري

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري سيعود على البلد بعوائد اقتصادية ضخمة، موضحا أنه يوفر آلاف فرص العمل.

وأكد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري بداية التوطين للتكنولوجيا النووية، موضحا أنه جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة .

وأشار إلى أن الرئيس السيسي فى 2015 اتخذ قرار بإعادة إحياء المشروع النووي المصري، واتخذ القرار بالتعاون مع الإصدقاء فى روسيا من أجل المشروع النووي المصري.

وشدد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أن الدولة المصرية لديها رؤية بعيدة المدي من أجل مستقبل أفضل، حيث بات لدى الدولة حاليا بنية تحتية على أعلي مستوي.

وقال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة المصرية تقوم حاليا على مواكبة التطور الذي يحدث فى العالم ، إلى جانب سعيها لتحقيق فائض وإكتفاء من الغذاء.

واستطرد المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري جزء من مشروع أكبر وهو التنمية الشاملة بما فيها من صناعة و أمن واستقرار وزراعة .

وأردف أن مصر لديها مكانة قوية فى العالم ولم تتوقف يوم واحد عن العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وواصلت التقدم والبناء رغم كل التحديات .

الوساطة المصرية - القطرية

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوساطة المصرية - القطرية الوحيدة التى نجحت فى ايقاف إطلاق نار لمدة 7 أيام وحصل تبادل للمحتجزين فى قطاع غزة .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حريصة على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وحماية أمننا القومي.

ولفت المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر استثمرت كثيرا فى السلام، وتعتزم استكمال استثمارها فى السلام وحمايته.

وأردف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر موقفها من القضية الفلسطينية واضح ولا يحتاج لشرح، وداعم دائما للقضية الفلسطينية .

وأوضح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أجري مباحثات مع كل الرؤساء فى العالم من أجل القضية الفلسطينية.

واختتم المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اتصالات الرئيس السيسي بعدد من الزعماء تجاوزت الساعات من أجل القضية والشعب الفلسطيني.

مصر دولة مستقرة

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوزان والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس، مشددا على أن هذا التجمع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة المصرية وزيادة التبادل التجاري وتبادل العملات وأشياء أخرى.

وشدد المستشار الدكتور أحمد فهمي، على أن علاقة مصر مع جميع الدول قوية، موضحا أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين العلاقة ممتازة، والعلاقات تتسم بالتوازن ويعكس مكانة مصر حاليا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلب منها، مؤكدا أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائما للسلام والعلاقات الطيبة وأن طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.

تخفيف الأعباء

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تدخل عصر جديد من الطاقة النووية، مشددا على أن مصر ستتجاوز كل الازمات الاقتصادية بالإرادة والعزيمة المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة المصرية عازمة على استكمال المسار التنموي بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطن في أسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الدولة المصرية، تخطط للمستقبل والقضاء على العوائق والمشكلات، موضحا أن مصر بها الآن بنية تحتية جاذبة للاستثمار من كل دول العالم، مؤكدا أن مصر تحقق الكثير من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي.

