ريال سوسييداد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

تمكن ريال سوسييداد من حجز بطاقة التأهل الأولى لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه المستحق خارج قواعده على سيلتا فيجو 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في دور الثمانية.

وسجل الفريق الباسكي هدفا في كل شوط، حيث تقدم القائد ميكيل أويارزابال بهدف مبكر للغاية بعد دقيقتين من صافرة بداية المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس، ثم في الدقيقة 66، عزز الجناح الهولندي شيرالدو بيكر تقدم سوسييداد بهدف ثان أنهى المباراة "إكلينكيا".

ونجح سيلتا في إشعال الأجواء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف تقليص الفارق عن طريق لوكا دي لا توري، ولكن الوقت لم يمنح أصحاب الأرض فرصة العودة في النتيجة، وتمديد المباراة لأشواط إضافية.

وبهذه النتيجة يصبح سوسييداد أول المتأهلين للمربع الذهبي، في انتظار باقي المباريات التي ستستمر على مدار الأربعاء والخميس.

وسيحل متصدر الليجا، جيرونا، الأربعاء ضيفا على مايوركا، بينما سيستقبل أثلتيك بلباو فريق برشلونة في مواجهة من العيار الثقيل في نفس اليوم.

فيما ستختتم مواجهات ربع النهائي الخميس بمباراة قوية بين أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.