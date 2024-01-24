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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تأهل في تاريخها| ماذا قال خالد الغندور عن لقاء موريتانيا والجزائر

صدى البلد

علّق الإعلامي خالد الغندور على فوز موريتانيا على منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: ألف مبروك للشعب الموريتاني أول انتصار وأول تأهل  في تاريخ كأس الأمم.

وفجّر منتخب موريتانيا المفاجأة الكبرى بإقصائه منتخب الجزائر من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز عليه في ختام دور المجموعات بهدف نظيف.

وسجّل هدف منتخب موريتانيا اللاعب محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع منتخب موريتانيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف أنجولا المتصدر بـ 7 نقاط، ويليه بوركينا فاسو 4 نقاط، والجزائر يتذيل الترتيب بنقطتين فقط.

ويتأهل منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 من البطولة كأفضل ثالث بالمجموعة.

وأعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، التشكيل الأساسي لمباراة موريتانيا، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا، مساء الثلاثاء.

تراث موريتانيا قائمة منتخب الجزائر فوز موريتانيا كأس الأمم الافريقية

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