شبانة: الغرور سيطر على منتخب الجزائر.. وموريتانيا تستحق الإشادة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب الجزائر يضم لاعبين من الأفضل على مستوى العالم، وودع بطولة أمم أفريقيا من دور المجموعات في مفاجأة غير متوقعة وصادمة بعد الخسارة أمام موريتانيا، مشيرًا إلى أن المنتخب الجزائري يمتلكه الغرور بشكل واضح، وتذيل مجموعته برصيد نقطتين مفاجأة كبيرة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "هناك تخطيط سليم من جانب الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وظهرت الكرة الموريتانية بشكل مختلف خلال الفترة الماضية".

وتابع: "منتخب موريتانيا شرّف الكرة العربية، وقدم مستوى مبهرًا أمام الجزائر واستحق الانتصار، ونجحوا في التصدي لكل هجمات الجزائر، ويستحقون التحية والإشادة، وكنا نتمنى صعودهم للدور القادم".

وأتم: "مستوى المنتخبات العربية حتى الآن غير جيد، وحزين لخروج منتخب الجزائر من البطولة، وكنا نتمنى صعود كل المنتخبات العربية، وأيضاً سعيد بصعود المنتخب الموريتاني، نبارك لمنتخب موريتانيا التأهل لدور الـ16".