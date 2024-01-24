عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هنعمل له مقام| شبانة يفجر مفاجأة عن عقد فيتوريا مع المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من تصريحات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن تغيير فندق الإقامة والرحيل من أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو التي سيخوض فيها المباراة القادمة في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "منتخب مصر سيذهب لمدينة أصعب في الأجواء، وفوجئت بتصريحات المدرب البرتغالي".

وأضاف: "هناك شرط في عقد فيتوريا مع منتخب مصر يمنح اتحاد الكرة احقية رحيله عن المنتخب بعد كأس الأمم الافريقية دون دفع أي شروط جزائية".

وواصل: "نتمنى أن يفوز فيتوريا بكأس أمم افريقيا ووقتها سنعمل له (مقام)، لكن هناك أمور غريبة للغاية تحدث لنا في البطولة، حتى موزمبيق تعادلت امام غانا في الدقائق الأخيرة من اجل المساهمة في عبور الفراعنة لدور الـ16".

وأكمل: "مشوار منتخب مصر قد يكون جيدًا في بطولة أمم افريقيا، حتى نصف نهائي البطولة، والقدر قد يخدمنا في ظل قيام مسئولي الدولة بتوفير كافة الامكانيات لصالح المنتخب الوطني".

وأضاف: "حال صعودنا لنصف النهائي، قد تتغيير الأمور، ويكون مستوى المنتخب أصبح افضل، ومنتخب مصر يضم مجموعة جيدة من اللاعبين مثل مصطفى محمد وتريزيجيه وزيزو ومصطفى فتحي ومرموش وامام عاشور وحمدي فتحي ومروان عطية، ولكن المدرب لم يستطع تجهيز اللاعبين فنيا بالشكل المطلوب".

وأتم: "حازم امام المشرف العام على منتخب مصر ليس لديه أي تفسير لما يحدث لمنتخب مصر، فقد قمنا بتوفير كل الامكانيات وسبل الراحة، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين، وحازم لا يعرف ما يحدث، لكن التفسير المنطقي هو فيتوريا الذي لا يتعامل جيدا مع المباريات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

موضوعات متعلقة

أول ضحية بأمم أفريقيا| مدرب منتخب جامبيا يستقيل من منصبه

ريال سوسييداد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

إيقافه مدى الحياة| دعوى جنائية ضد مشجع أودينيزي العنصري تجاه حارس ميلان

لا يمكن تجرعه|أول تعليق لمدرب الجزائر عقب الخروج من أمم أفريقيا

مدرب موريتانيا: أحرجنا الجزائر وتأهلنا لثمن نهائي أمم أفريقيا

بسداسية نظيفة في ميدلسبره| تشيلسي يتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تصريحات نارية من مدافع الكاميرون بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

يتأهل لدور الـ16| منتخب موريتانيا يطيح بالجزائر خارج أمم أفريقيا بالفوز 1-0

ترشيحاتنا

رئيس فنزويلا يكشف عن إحباط مُخطط لاغتياله في 2023 .. تفاصيل

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامشير

انتصار جديد.. ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ نيوهامبشير

بـ 5 جنيهات في الحقل.. مطالبات بوقف تصدير البطاطس|ونقيب الفلاحين يعلق

كيف تعثر على الكاميرات المخفية في غرف الفنادق؟

هنعمل له مقام| شبانة يفجر مفاجأة عن عقد فيتوريا مع المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص جدا.. سعر فستان هنا الزاهد يثير الجدل| لن تتخيل

مجوهرات وعملات وذهب.. اكتشاف «كنز علي بابا» في مقبرة غامضة بإيطاليا|شاهد

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

ضحية جديدة.. تعليق صادم من العجوز البريطانية بشأن زوجها المصري محمد إبراهيم

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ