رد سريع.. المقاومة بالعراق تقصف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو

أفادت قناة "العربية"، بأن المقاومة في العراق قصفت قبل قليل القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو في منطقة دير الزور شرق سوريا.

وقال ممصدر إن القصف كان عنيفًا حيث سمعت أصوات انفجارات عديدة في القاعدة، حيث أصاب الأهداف بشكل مباشر.

يأتي ذلك عقب الضربات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران بالعراق.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران".

وجاءت الضربات ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته مجموعة كتائب حزب الله التابعة لإيران على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة فوكس نيوز.