رئيس فنزويلا يكشف عن إحباط مُخطط لاغتياله في 2023 .. تفاصيل

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إحباط 5 "مؤامرات" للمعارضة اليمينية في عام 2023، بما في ذلك مخطط اغتياله.

وحسب “روسيا اليوم”، قال مادورو خلال تجمع حاشد في وسط العاصمة الفنزويلية كاراكاس، الثلاثاء: “في عام 2023 تم كشف وإحباط وتحييد خمس مؤامرات، وألقي القبض على المشاركين فيها، وتم اعتقالهم وإدانتهم وهم اعترفوا بذنبهم”.

وأضاف أنه "كان ضمن مخططاتهم اغتيالي"، كذلك أشار إلى إحباط مخططات لاغتيال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز والقيادات العسكرية العليا ومحافظ ولاية تاتشيرا فريدي بيرنال.

وتابع مادورو قوله: "أنا أثق بالحوار والديمقراطية والحرية والتفاهم. وأنا لم استسلم ولن أستسلم أبدًا للإمبريالية ولن أخون الشعب"، مؤكدا أن "فنزويلا ترغب في السلام والهدوء والعمل والتعلم واستعادة الرخاء الاجتماعي للشعب".

وأعاد إلى الأذهان أن المعارضة بدعم الولايات المتحدة أعلنت خوان جوايدو "رئيسًا للبلاد" قبل 5 سنوات. وتساءل: "أين جوايدو اليوم وأين مادورو؟".