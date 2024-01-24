لأول مرة في تاريخه|الموريتانيون يحتفلون بتأهل منتخبهم لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

خرج الموريتانيون في احتفاليات عارمة في العاصمة نواكشوط والمحافظات بعد فوز منتخب بلادهم على الجزائر وتأهله لدور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وكان قد تأهل منتخب موريتانيا لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه الثمين على نظيره الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء /الثلاثاء/ على ملعب السلام في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط احتفاليات عفوية أطلق خلالها الموريتانيون مزامير السيارات وأطلقت النساء الزغاريد ابتهاجا بالفوز الذي طال انتظاره.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المرابطين، الذي احتل المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بعد هذا الفوز، منتخب الرأس الأخضر بطل المجموعة الثانية يوم الاثنين المقبل.